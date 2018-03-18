محمد صلاح ينتزع صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برباعيته

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الوصول إلى المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تسجيله لأربعة أهداف في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي أمس السبت.

وكان محمد صلاح متأخرًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لصالح اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي كان سجل قبل إصابته 24 هدفًا.

وجاءت مباراة واتفورد لتكون بمثابة فأل حسن للنجم محمد صلاحـ وذلك من أجل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث افتتح اللاعب المصري التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما راوغ مدافع واتفورد وسجل هدفًا يُشبه هدف النجم ليونيل ميسي نجم برشلونة في شباك بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وواصل محمد صلاح تألقه في مباراة واتفورد، وذلك من أجل استغلال اللقاء الاستغلال الأمثل من أجل العودة لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وخطف اللقب من اللاعب هاري كين والذي يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر بسبب الإصابة.

تمكن محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول من تسجيل الهدف الثاني في شباك واتفورد وذلك ليصل إلى 26 هدفًا في المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ومتفوقًا على اللاعب الإنجليزي هاري كين بفارق هدفين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وواتفورد لم يهدأ محمد صلاح وواصل تألقه الهجومي والفني، حيث صنع الهدف الثالث لزميله فيرمينيو، قبل أن يسجل الهدف الرابع لفريقه والثالث له ليُصبح أول لاعب مصري يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي ويصل إلى 27 هدفًا من أجل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن محمد صلاح سيكتفي بالثلاثية، واصل اللاعب المصري تألقه وسجل الهدف الرابع له والخامس لفريقه بعد سقوط الكرة من يد حارس واتفورد ليصل صلاح إلى 28 هدفًا ويتفوق في المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن هاري كين.







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