محمد_بن_سلمان_يصنع_التاريخ ومغردون: حدودنا دورة الأفلاك

المواطن - سعد البحيري

أثنى العديد من المغردين السعوديين والعرب على الجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محليًا ودوليًا والتي تسهم في تعزيز مكانة المملكة كدولة مهمة في الشرق الأوسط كما تسهم في تعزيز صورة الإسلام الوسطي السمح الذي يدعو إلى التعايش والتفاهم بين كل البشر.

وبعد جولة خارجية ناجحة هي الأولى له منذ توليه منصب ولي العهد عاد الأمير محمد بن سلمان أمس إلى أرض المملكة بعد أن أجرى عدة لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين في مصر وبريطانيا.

وأكد المغردون أنه لم يكن اختيار الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في يونيو الماضي، مفاجأة ، بل كان متوقعًا للجميع، وذلك نسبة لم قام به من جهود جبارة وهائلة تمثلت في إصلاحات اقتصادية داخلية عبر برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بمشاركة جميع وزارات الدولة والقطاع الخاص، مستهدفًا العمل على إيجاد حلول اقتصادية.

وعلى موقع تويتر أطلق المغردون وسمًا بعنوان ” محمد بن سلمان يصنع التاريخ” عبروا فيه عن حفاوتهم بالإنجازات التي حققها ولي العهد في الداخل والخارج.

في البداية قال الكاتب والمحلل السياسي فهد ديباجي : محمد بن سلمان يصنع التاريخ ويصنع دولة حديثة منفتحة على كل العالم.

وأضافت الكاتبة سارا علي الشيخ: ليسَ للكلماتِ معنى إذا لم تكُن لك، سليل مجد، حفيد مجد، حزتَ الفخر والمجد والقوة من أطرافها!

وقال فهد الجزاع: محمد بن سلمان يصنع التاريخ رجل السياسة وصانع التاريخ بطل الحرب والسلام رجل الطموح وصاحب المبادرات الشعب السعودي آماله وأحلامه في ولي العهد رجل المهمات الصعبه…اللهم احفظ ولي عهدنا من كل شر وكل حاسد وحاقد.

وأضاف الجزاع:

يا سيدي اكتب التاريخ

الشعب كله قلم يمناك

واطلع بنا كوكب المريخ

حدودنا دورة الأفلاك

وأضاف عبيد العجلاني: هذا الرجل برؤيته الجبارة وخطواته الحثيثة التي ينقل الوطن خلالها نحو التطور والتقدم وهو يسابق الزمن من أجلنا نشد على يده ونسأل الله له التوفيق والسداد ونقول حفظك الله أيها الفارس النبيل وحفظ الله هذا الوطن وأدام في ربوعه الأمن والسلام .

وقال رائد المنقور: شاب مفعم بالحماس يملأه الشغف الدائم نحو تحقيق التقدم والازدهار لمملكته لتصبح يوماً ما إحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في مجالات السياسة والاقتصاد والفن والرياضة والتعليم والسياحة وغيرها، سر يا سيدي وكل شعبك من خلفك يدعو لك.

وغرد سعود الشمري قائلاً: ولي العهد محمد بن سلمان يقود حملة التجديد والتطهير ويرسم لهذا الوطن مستقبله المأمول، حفظه الله ورعاه.

وقال محمد الشمري : محمد بن سلمان قيادي محنك.. الأفعال قبل الأقوال.. همه وطنه.. وسعادته من سعادة شعبه، ويصنع الحدث ويترك للبقية فسحة الحديث والدهشة.. عمار يا بلاد الأخيار وبناء يا مملكة العظماء.

وكتب أسامة العودة في تغريدة له: رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر.. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح.

وغرد فهد بن سلطان بقوله: جهود حثيثة بخطى واثقة نحو التقدم والتطور.. كل التوفيق لك.







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