مخالفات غذائية وصحية صادمة في الباحة والأمانة تتدخل 
منها 350 حبة دجاج تالفة بسبب سوء التخزين

مخالفات غذائية وصحية صادمة في الباحة والأمانة تتدخل 

2018/03/12
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1890
0
طباعة
المواطن- الباحة

صادرت أمانة منطقة الباحة، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الأغذية والخضار الفاسدة، بالإضافة إلى أطعمة ومشروبات أخرى منتهية الصلاحية، ومستحضرات وأدوية طبية مخالفة.

وأوضحت أمانة الباحة أنه تم مصادرة كميات من الأغذية الفاسدة اشتملت على عدد 350 حبة دجاج تالفة بسبب سوء التخزين، و30 كيلوجرامًا من اللحوم التي تظهر عليها علامات التلف، بالإضافة إلى كميات من الخضار الفاسدة وأطعمة ومشروبات أخرى منتهية الصلاحية، ومستحضرات وأدوية طبية مخالفة، بحسب وكالة “واس”.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية، عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

ِشارك على الفيس بوك


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :