مخالفات غذائية وصحية صادمة في الباحة والأمانة تتدخل 

المواطن- الباحة

صادرت أمانة منطقة الباحة، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الأغذية والخضار الفاسدة، بالإضافة إلى أطعمة ومشروبات أخرى منتهية الصلاحية، ومستحضرات وأدوية طبية مخالفة.

وأوضحت أمانة الباحة أنه تم مصادرة كميات من الأغذية الفاسدة اشتملت على عدد 350 حبة دجاج تالفة بسبب سوء التخزين، و30 كيلوجرامًا من اللحوم التي تظهر عليها علامات التلف، بالإضافة إلى كميات من الخضار الفاسدة وأطعمة ومشروبات أخرى منتهية الصلاحية، ومستحضرات وأدوية طبية مخالفة، بحسب وكالة “واس”.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية، عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.







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