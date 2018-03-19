مدرب إيطاليا يكشف سبب استدعاء بوفون واستبعاد بالوتيلي

المواطن - متابعة

كشف لويجي دي بياجيو المدير الفني للمنتخب الإيطالي، النقاب عن سبب استبعاده للمهاجم ماريو بالوتيلي واستدعاء بوفون لقائمة الفريق المشاركة في مباراة الأرجنتين الودية يوم الجمعة المقبل.

وقال بياجيو إن نتيجة المباراة ستكون مهمة، فهو لا يريد خسارة اللقاء، ويجب على اللاعبين فرض أسلوبهم طوال اللقاء رغم أن فريقه في مرحلة البناء للفترة المقبلة.

وعن سبب استبعاد ماريو بالوتيلي المحترف في نيس الفرنسي، قال بياجيو إن الباب مفتوح، فأرقام المهاجمين وعدد الأهداف التي سجلها كل منهم مع ناديه واضحة أمامه، لذا فإن اختياراته للمهاجمين دائمًا ما تكون وفق دراسة متأنية.

وفيما يتعلق بضم بوفون للقائمة، أكد المدير الفني إن بوفون هنا لأجل المشاركة، وإعطاء قيمة مضافة داخل وخارج الملعب، سيلعب مباراة واحدة أو اثنتين، لا يعرف بعدها إذا سيواصل اللعب الدولي أم سيعتزل.

وفشل المنتخب الإيطالي في انتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال الروسي الصيف الجاري بعدما سقط أمام السويد في الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.







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