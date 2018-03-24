مدرب السعودية يشيد بالتجربة الأوكرانية

المواطن – الرياض

أشاد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، بالتجربة التي خاضها فريقه الكروي أمام أوكرانيا في المباراة الودية لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إطار الاستعدادات للمونديال الروسي.

وفي تصريح صحافي، قال بيتزي إنه سعيد بالتجربة، فالمباراة كانت سجالًا بين الطرفين، ولكن تحسن مستوى الفريق في شوط المباراة الثاني ومن ثم سيطر على المباراة بالطريقة التي يريدها.

وأضاف أنه سنحت للفريق العديد من الفرص لتحقيق الفوز، لكنه سعيد بالمجهود الذي بذله اللاعبون، والتنافس الذي أظهروه.

وعن مشاركة الثلاثي المحترف في إسبانيا، يحيى الشهري وفهد المولد وسالم الدوسري، قال بيتزي إنه رغم عدم مشاركتهم في المباريات مع أنديتهم، لكن مستواهم التنافسي عالٍ ويعملون بجد خلال التدريبات.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورغواي ومصر، حيث يستهل مشواره يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة أصحاب الأرض.







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