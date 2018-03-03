مدرب الهلال اعتمد على هذا السلاح لهزيمة الفيصلي

المواطن - محمد سمعة

قاد المدرب الأرجنتيني خوان براون نادي الهلال في أول مباراة له بدوري المحترفين ضد نادي الفيصلي بالأمس، ونجح الزعيم كذلك في الفوز بهدف دون رد في مباريات الجولة ال23.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال قرر تعيين المدرب خوان براون لتدريب الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بسبب سوء النتائج.

واعتمد مدرب الهلال على تأهيل اللاعبين نفسيًا قبل مواجهة الفيصلي من أجل تحقيق النقاط الثلاث والبقاء في صدارة دوري المحترفين بفارق كبير عن النادي الأهلي.

يذكر أن لاعبي الهلال عانوا في الفترة الأخيرة وذلك بسبب سوء المستوى الفني بجانب الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى خوان براون خلال الفترة المقبلة إلى تجهيز لاعبي نادي الهلال بشكل جيد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويطمح الزعيم للتتويج بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز به في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المُقال رامون دياز.

سيواجه الهلال في الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين نادي الاتفاق يوم 9 مارس الجاري.

فاز الهلال في آخر جولتين في بطولة الدوري السعودي على كل من الشباب بنتيجة هدفين لهدف وعلى نادي الفيصلي بالأمس بهدف دون رد.

كاد الفيصلي يتعادل في أكثر من مناسبة ضد نادي الهلال، خاصة أن أول 10 دقائق من الشوط الثاني كانت السيطرة الهجومية كبيرة لصالح لاعبي الفريق العنابي.







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