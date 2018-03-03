مدرب بالدوري الألماني يقترب من خلافة هاينكس في البايرن

المواطن – عبدالناصر سيد

دخل نادي بايرن ميونيخ في مفاوضات مع كريستيان ستريش لتولي المسؤولية الفنية للفريق البافاري بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن كريستيان ستريش المدير الفني لفرايبورج الحالي هو المرشح بقوة لتولي المسؤولية الفنية للبايرن خلفًا ليوب هاينكس.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي البايرن قاموا بإجراء اتصال هاتفي بستريش للتعرف على وجهة نظره فيما يتعلق بتدريب البافاري في الموسم المقبل، حيث إنه رحَّب بفكرة تولي المسؤولية الفنية لأحد أكبر الأندية الألمانية وعلى مستوى العالم.

وسيرحل يوب هاينكس عن تدريب بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، حيث إن عقده ينتهي بنهاية الموسم، خاصة أن المدرب قرر الخلود للراحة في الفترة المقبلة.







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