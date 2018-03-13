مدفعية الجيش اليمني تدك تجمعات الحوثيين في نهم بـ30 قذيفة

المواطن- الرياض

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، قصفًا مدفعيًّا كثيفًا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في مواقع متفرقة بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن مدفعية الجيش استهدفت بأكثر من 30 قذيفة مواقع وتجمعات الميليشيات غرب ضبوعة وغرب البياض، كما استهدفت 70 عنصرًا من الميليشيات في مفرق قطبين على مشارف مسورة.

وبحسب المصادر: “أسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، كما تم تدمير طقمين قتاليين ومدرعة وعدد من العيارات”.

كما شهدت جبهة الميمنة (أقصى شمال مديرية نهم) مواجهات متقطعة بين أبطال الجيش والميليشيات الانقلابية، تمكنت خلالها قوات الجيش من استعادة عدد من التباب غربي جبل الزلزال وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.







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