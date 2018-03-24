مدير المنتخب: الأخضر يحتاج لوقت وعمل لمقارعة كبار المونديال

المواطن- الرياض

قال عمر باخشوين، مدير المنتخب السعودي، إن الأخضر ما زال أمامه الكثير والعمل بشكل مضاعف خلال الفترة المقبلة لمقارعة المنتخبات الكبرى في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وفي تصريح صحفي، قال باخشوين: إن الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني بيتزي، لا ينظر لنتائج المباريات الودية، لكنه ينظر إلى تطبيق بعض الأمور التي سيتم توجهيها للاعبين خلال المعسكر ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن مباراة أوكرانيا كانت جيدة، وحقق الفريق أكبر استفادة منها، ولا بد أن تلعب في أي ظروف تحت المطر أو خلافه، فالمنتخبات العالمية تلعب في تلك الظروف.

وأشار باخشوين إلى أن المنتخب السعودي يحتاج لوقت وعمل لمقارعة الفرق العالمية التي ستتم مواجهتها في روسيا مع الدولة المستضيفة وأورجواي ومصر.

واختتم باخوشين تصريحاته بالقول إن الفريق يسير على الطريق الصحيح، وسيتم تصحيح كل الأخطاء التي تم الوقوع فيها لنكون جاهزين لأول مباراة في افتتاح كأس العالم.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل بعد تعادله أمس أمام أوكرانيا بهدف لكل منهما.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :