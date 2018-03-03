مستشفى الحرجة بعسير حالته حرجة

المواطن -محمد بن هويج - الحرجة

ناشد أهالي محافظة الحرجة وزير الصحة النظر بعين الاعتبار للخدمات الصحية المقدمة لهم من المستشفى العام الذي يعاني الإهمال ونقص الخدمات.

وأشار الأهالي في حديثهم مع صحيفة “المواطن” إلى أن هناك عدة مطالب ومعاملات سابقة تم من خلالها مخاطبة وزارة الصحة وحتى الآن لم يتحقق منها أي شيء.

ولفت الأهالي إلى أن المستشفى يخدم أكثر من 30 ألف نسمة، ويُعْتبر الثاني بعد مستشفى ظهران الجنوب العام في استقبال المرضى، علمًا بأن المستشفى استقبل العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، حيث إنهم يقدمون عبارات التبشير للمواطنين دون حدوث تغيير يُذكر في الخدمات والمطالبات.

ويحتاج المستشفى منذ افتتاحه للكثير من المتطلبات والخدمات الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية التي يحتاجها المستشفى بشكل رئيسي، كذلك عدم توفر مستودعات طبية وقسم خاص بالعلاج الطبيعي، فضلًا عن شكوى مرضى الفشل الكلوي من صعوبة تنقلهم لمستشفيات أخرى بعيدة.

وقبل عامين أكد المتحدث الرسمي السابق للشؤون الصحة بمنطقة عسير سعيد النقير أنه سيكون هناك دعم للمستشفى خلال الأيام القادمة، وتلبية احتياجات المستشفى والنقص الحاصل به، وإلى الآن لم يتم أي شيء من هذه الوعود.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :