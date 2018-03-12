مستفيدو سكني حجزوا 531 وحدة في مشروع الصفوة جاردن بجيزان

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الإسكان عن إكمال المواطنين المستفيدين من الدعم السكني حجز 531 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع الوحدات السكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) في مدينة جيزان، بما يمثل نحو 70 في المائة من المشروع الذي يحمل اسم “الصفوة جاردن”.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى أن المشروع الذي يعد إحدى ثمار الشراكة مع القطاع الخاص، يتميز بموقع استراتيجي قريب من الأماكن الحيوية الهامة، كجامعة جازان، ومطار الملك عبد الله، وكورنيش المدينة، وسيتم تسليم المستفيدين وحداتهم السكنية خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً، بناءً على تقسيم مراحل المشروع لـ 5 مراحل زمنية بمساحة 16 ألف متر مربع لكل مرحلة، مؤكدة أن هناك العديد من ضمانات الجودة التي ستقدم للمواطنين، كما أن المشروع متكامل البنية التحتية والمرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء.

وأوضحت أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ90 ألف متر مربع، ويضم 21 عمارة سكنية تم تقسيمها إلى نموذجين، تتنوع مساحة وحداتها السكنية “الشقق” وعددها في كل طابق (دور)، إلا أنهما يشتركان في عدد غرفهما والبالغة 5 غرف نوم لكل منهما، مبيّنة أن النموذج الأول يتكون من 4 شقق سكنية بكل طابق، تقارب مساحاتها إلى 192 مترًا مربعًا، فيما يحوي النموذج الثاني شقتين في كل طابق، تصل مساحة الشقة الواحدة إلى 208 أمتار مربعة.

يذكر أن المشروع زود بقائمة مرافق وخدمات حيوية متكاملة، تخدم احتياجات جميع أفراد الأسرة ومتطلباتهم الاجتماعية والترفيهية والسكنية والأمنية، وتم بناء الوحدات السكنية على 3 مناطق، الأولى منطقة الأسرة وبها غرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم 1، وغرفة نوم 2، وغرفة للملابس للأسرة، والصالة، أما منطقة الخدمات فتتكون من المطبخ، وغرفة للخادمة، فيما تضم المنطقة الثالثة منطقة للضيوف وتحتوي على غرفة للطعام، والمجلس.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي (هنا) ما يمكن الاطلاع على كافة مشاريع برنامج “سكني” عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج (هنا).







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