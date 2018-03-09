مصادر “المواطن” توضح حقيقة بدل السكن لموظفي الدولة

المواطن _وليد الفهمي _ جدة:

نفت مصادر “المواطن” ما تردد حول الموافقة على صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل راتب 3 شهور سنوياً.

وأكدت المصادر أن الخبر لا صحة له ، مشيرة إلى أن ما تداول من رسائل واتساب لا يمت للحقيقة بصلة وأن ما تم تداوله كان عبارة عن خبر نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 30 شوال 1432 هــ .

وتعود تفاصيل بدل السكن لموظفي الدولة إلى توصية تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى عام 1432 هــ ، وتبنت المطالبة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً لكن مجلس الشورى سحبها في وقت لاحق.







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