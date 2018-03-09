مصادر “المواطن” توضح حقيقة بدل السكن لموظفي الدولة

مصادر “المواطن” توضح حقيقة بدل السكن لموظفي الدولة

2018/03/09
الساعة 9:09 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
2475
0
طباعة
المواطن _وليد الفهمي _ جدة:

نفت مصادر “المواطن” ما تردد حول الموافقة على صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل راتب 3 شهور سنوياً.

وأكدت المصادر أن الخبر لا صحة له ، مشيرة إلى أن ما تداول من رسائل واتساب لا يمت للحقيقة بصلة وأن ما تم تداوله كان عبارة عن خبر نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 30 شوال 1432 هــ .

وتعود تفاصيل بدل السكن لموظفي الدولة إلى توصية تقدم بها المهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى عام 1432 هــ ، وتبنت المطالبة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنوياً لكن مجلس الشورى سحبها في وقت لاحق.

 

ِشارك على الفيس بوك



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :