مصادر فلسطينية: مقتل إسرائيليين بحادث سير والاحتلال يحاول تسيسه

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر فلسطينية، أنَّ الحادث الذي تسبب في مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، كان مجرد حادث سير، وليس عملية دهس، لكن الجانب الإسرائيلي يحاول تسييسه، وفقًا لما ذكرت “سكاي نيوز”.

وكان إسرائيليان قد قُتلا، وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث قرب مستوطنة مفو دوتان في منطقة جنين بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته أعلن الجانب الإسرائيلي أنه يفحص خلفية الحادث؛ لمعرفة ما إذا كان عملية دهس أم حادث سير.

وتم اعتقال سائق السيارة الفلسطيني والتحقيق معه، علمًا أنه مصاب بجروح طفيفة.

وتقع مستوطنة مفو دوتان قرب بلدة ريحان القريبة من جنين.







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