مغردون يستبقون #رمضان بأدعية وأمنيات

المواطن - سعد البحيري

استبق عدد من المغردين شهر رمضان 1439 هـ بالعديد من الأمنيات والأدعية الدينية والأذكار.

وبالتزامن مع غرة رجب التي حلت اليوم تسابق المغردون عبر موقع تويتر للتذكير بقرب حلول شهر رمضان داعين إلى الاستعداد المبكر له بالعزم على الطاعة وعمل الخيرات.

وعبر وسم بعنوان “رمضان” قال الكاتب عبدالعزيز الخضيري : تبقى 60 يومًا على رمضان ، اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان نحن ومن نحب في أحسن حال .

أما الدكتور عبدالله الزير مقدم برنامج زوايا على قناة الرسالة فقال : اللهم بلغنا رمضان وقد شُفي كل مريض وانقضى دين كل مديون وانفرج هم كل مهموم وتيسر كل متعسر .

وقال الإعلامي صلاح الغيدان : تبقى على رمضان [ شهر فقط و 28 يومًا ] يارب اجعلنا ممن يبلغ صيامه وقيامه.

وغرد حساب ” أدعية وأذكار” بالقول: تبقى 60 يومًا على رمضان اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن، اللهم بلغنا شهر رمضان نحن ومن نحب في أحسن حال.

وقالت المعلمة دلال : اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال.

أما جواهر فقالت : رجب من الأشهر الحرم المعصية والطاعة فيها أعظم من غيرها وإذا عظمت المعصية فيها فالطاعة أعظم قال تعالى: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) لنكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار والثناء على الله .. رمضان يقترب والقلب يرتقب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.







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