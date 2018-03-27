مغردون يشاركون العالم بطولات المرابطين عبر وسم #Thank_you_ksa_army

المواطن - الرياض

أشاد العديد من المواطنين ببطولات الجيش السعودي وبسالة المرابطين في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وحماية أرواح المدنيين والتصدي للعمليات الإرهابية.

ووجّه المغردون رسالة شكر وتقدير لقوات الجيش السعودي تحت هاشتاق، #thank_you_ksa_army تقديرًا لدرع المملكة الذي يقف بالمرصاد لكل محاولات النيل من أراضيها.

وأعرب المغردون عن فخرهم بدور رجال القوات المسلحة ورجال الأمن في كل القطاعات في حماية المملكة مؤكدين أن : جنودنا في كل مكان يستحقون الشكر والتقدير والدعم وفاءً لهذا الوطن.

ودَعا المغردون عبر الهاشتاق للجنود البواسل قائلين: “اللهم احمِ جنودنا البواسل واحفظهم يا رب العالمين واحفظ بلاد الحرمين وأنت خير الحافظين”.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت قبل أيام 7 صواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة.

وكشف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي أمس للعالم أدلة تورط إيران في دعم الانقلابيين من خلال تزويدهم بالصواريخ الباليستية.

وأشار المالكي إلى أن مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية فيما تحول ميناء الحديدة إلى طريق لتهريب الأسلحة الإيرانية بما يخالف المرجعيات الدولية.

وقال المالكي إن الصواريخ الإيرانية يتم تفكيكها إلى أجزاء ثم تهريبها عبر ميناء الحديدة ثم إعادة تجميعها في اليمن لاستهداف المملكة.

وأعرب المالكي عن حق المملكة في الرد على صواريخ الحوثي العبثية في الزمان والمكان المناسبين.







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