مفاجأة آل الشيخ.. منافسات المصارعة حصريًّا في المملكة لمدة 10 سنوات

المواطن- واس

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اتفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في الرياض، مع فينس مكماهن، قيام WWE بتنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة، بوجود عدد من المصارعين العالميين والمشاهير، إذ تشتمل الاتفاقية على تنظيم عدد من المنافسات مثل (Royal Rumble) والفريق الثنائي (Tag Team) ومنافسات الحزام (Raw Title) والسلّم، وغيرها من المنافسات التي ستقام في المملكة لأول مرة في تاريخ اللعبة، كما سيقوم WWE بتنظيم هذه الفعاليات بشكل وأسلوب مختلفين عن السابق، من حيث الإنتاج والإخراج، وبطريقة فريدة من نوعها.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية العالمية امتدادًا للأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة، بدعم ومتابعة رئيس الهيئة العامة للرياضة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة، في سبيل صناعة رياضة جاذبة ومشوقة، كلعبة المصارعة الحرة التي تمتلك شعبية جارفة على مستوى العالم، وتأكيد قدرة المملكة على استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية، إذ تم مؤخرًا في الرياض، إقامة بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، ثم ماراثون الرياض الدولي، الذي تجاوزت فيه أعداد المشاركين 30 ألف مشترك، إضافة إلى جاهزية المملكة لاستضافة نهائي السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي في مايو المقبل بجدة، وكذلك سباق الدرون، وأحداث رياضية عديدة ستحتضنها المملكة.







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