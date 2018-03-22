مفاجأة من البنوك السعودية لحاملي بطاقة مدى

المواطن - الرياض:

أعلنت البنوك السعودية، أنها لن تُطبق أي رسوم على العميل عند استخدام بطاقة مدى للشراء عبر الإنترنت، والتي سيتم تفعلها كخدمة في الأول من أبريل المقبل لإتمام عملية الدفع والشراء من مواقع الإنترنت.

وأوضحت البنوك السعودية أنَّ: ‏استخدام بطاقة مدى للشراء عبر الإنترنت لا يعني الاستغناء عن استخدام البطاقات الائتمانية؛ لأن لكل منهما طبيعة وخصائص مختلفة.

‏وأبرزت أنَّ: الاختلاف بين البطاقتين أن بطاقة مدى تعمل وفق ما يُعرف بآلية الخصم المباشر من حساب حامل البطاقة، في حين أن البطاقة الائتمانية تُعدّ قرضاً على العميل ويتم دفعه وفق الآلية والشروط التي تحكم استخدام هذا النوع من البطاقات.

وأشارت إلى أنَّ كلتا البطاقتين المُصدرتين من البنوك التجارية العاملة بالمملكة تتمتعان بخصائص أمنية عالية المستوى.







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