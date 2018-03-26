مفاجأة.. 16 سيارة لداعمي الأندية

المواطن- الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السحب على 16 سيارة لداعمي الأندية والمشتركين، عبر الرسائل النصية على 505050، لحملة ادعم ناديك التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وحظيت الحملة في فترة سابقة بإقبال كبير واهتمام متزايد من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، بل حققت أرقامًا غير مسبوقة في دعم الجماهير لأنديتها.

وسيتم بداية من اليوم الاثنين إتاحة الفرصة لجميع المشتركين للدخول في السحب التلقائي للحصول على السيارات كل ثلاثاء بداية من 3 إبريل المقبل على أن يجرى تسليم السيارات كل يوم خميس بداية من 5 إبريل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :