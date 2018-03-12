مفتي المملكة يلتقي المشاركين في الدورة الـ8 للدعاة غدًا

المواطن- واس

يلتقي سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، غدًا الثلاثاء، أصحاب الفضيلة الدعاة المشاركين في أعمال الدورة الثامنة للدعاة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حاليًّا، في مقرها بالرياض.

ومن المنتظر أن يقدم سماحة المفتي خلال لقائه الدعاة في مكتبه بمقر اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض مجموعة من الوصايا للدعاة تتصل برسالة وآداب الدعوة إلى الله، وفضلها، وأهميتها.

من جهة أخرى، تواصلت فعاليات الدورة الثامنة للدعاة، بمشاركة 39 داعية من مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وعدد من الأجهزة الحكومية.

وألقى مدير مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة الدكتور صالح بن أحمد الزهراني، اليوم، محاضرة ضمن البرنامج، عرض خلالها جانبًا من دور الدعاة، وإسهامهم في تحقيق رؤية 2030، وكيفية خدمة مشاريع الرؤية وأهدافها، من خلال الأدوار والتخصصات المناطة بالدعاة.

وشملت المحاضرة عددًا من المحاور من أهمها التعريف برؤية 2030، وبالبرامج المنبثقة منها والتي للوزارة علاقة بها، ودورها في تنفيذها، وأيضًا التعريف بالإطار الإستراتيجي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنبثق من رؤية 2030، كذلك مناقشة الأدوار والتقاطعات ذات العلاقة.







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