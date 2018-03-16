مفتي لبنان يشيد بجهود المملكة في استقرار بلاده وأمنها

المواطن- واس

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ، عبداللطيف دريان بمقر دار الفتوى في يروت اليوم، القائم بالأعمال لدى سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد الشامسي بحضور وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي.

وأعرب دريان خلال الاستقبال عن تقديره الكبير لدور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقيادتيهما الحكيمتين لوقوفهما إلى جانب لبنان وشعبه ودعمهما المستمر لمؤسساته، ليبقى لبنان بلدًا عربيًا مستقلًا ومتعاونًا مع أشقائه العرب.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة والإمارات في تعزيز استقرار لبنان وأمنه، ومساعدته في النهوض بالدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى وجه الخصوص القطاع الاقتصادي.







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