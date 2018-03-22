منظمة التعاون الإسلامي تستنكر الهجوم المتطرف في أفغانستان

المواطن - واس:

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الهجمة الانتحارية العنيفة التي هزت عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية كابول، أمس، وأدت إلى مقتل 29 شخصاً على أقل تقدير وإصابة أكثر من 50 شخصاً في خضم الاحتفال والترحيب بالربيع والسنة الجديدة (النيروز) .

واعتبر العثيمين الهجوم عملاً إرهابياً آثماً، قائلاً: إن مَن يدعي خدمة قضايا الإسلام بالقتل والتخريب يخطئون خطأً فادحاً وإن مصيرهم الفشل، مؤكداً أن جميع الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة قد أدانت بالإجماع العنف والإرهاب وأعربت عن عزمها على مكافحة الإرهاب بكل الطرق.

وجاءت هذه الهجمة الوحشية في وقت قطعت فيه حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية عهداً غير مشروط على نفسها بإجراء عملية يقودها ويتخذ قرارها الأفغان لإحلال سلام دائم وتحقيق المصالحة في بلد مزقته الحرب والاحتلال والصراع لقرابة نصف قرن من الزمان.







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