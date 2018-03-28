منع أوبر من إجراء اختبارات لسياراتها ذاتية القيادة

المواطن - متابعة

منعت سلطات أريزونا شركة “أوبر” من تشغيل سياراتها الذاتية القيادة على طرقات هذه الولايات الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة، عقب أول حادث مروري تسبب بمقتل امرأة في 18 مارس (آذار) الجاري.

وكانت “أوبر” التي تعول كثير على هذه التكنولوجيا أعلنت غداة الحادث أنها تعلق كل اختباراتها على السيارات الذاتية على الطرق العامة.

ونشرت الشرطة شريطاً مسجلاً يظهر الحادث بعد أيام قليلة على وقوعه.

وقال حاكم أريزونا دوغلاس دوسي “وجدت أن الشريط صادم ومقلق ويطرح الكثير من الأسئلة حول قدرة أوبر على الاستمرار بتجاربها” في هذه الولاية.

وأكد الحاكم “تعليق الترخيص الممنوح لأوبر لاختبار سيارات ذاتية القيادة على طرقات أريزونا” في رسالة وجهها إلى رئيس الشركة دارا خوسروشاهي ونشرت عبر الإنترنت والصحافة المحلية.

وقالت ناطقة باسم أوبر “نستمر في مساعدة المحققين قدر المستطاع ونأمل بمواصلة الحوار مع أجهزة الحاكم”.

وفتحت الشرطة والهيئة المنظمة للنقل تحقيقاً في الحادث الذي أجج المخاوف المحيطة بتكنولوجيا القيادة الذاتية التي من شأنها، بحسب المروجين لها، خفض الحوادث المرورية.

وتختبر شركات أخرى سيارات ذاتية القيادة في أريزونا لاسيما “وايمو” التابعة لغوغل.







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