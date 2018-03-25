من أجل التقنية والاقتصاد المعرفي .. ولي العهد سيزور وادي السيليكون

المواطن - زياد النفيعي - الرياض

ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة تأتي جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الساحل الغربي الأميركي لتركز على حوارات التقنية والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا وذلك من خلال لقاءات مع كبار التنفيذين للشركات الضخمة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، والتي تتيح رؤية 2030 مناخات مميزة للتعاون في هذه المجالات.

ليست الأولى من نوعها

زيارة ولي العهد إلى وادي السيلكون ولقاءات عمالقة التكنولوجيا في العالم ليست الأولى من نوعها بل سبق وأن التقى بهم في عام 2016 لكن الوضع الآن مختلف بشكل كبير حيث أصبحت رؤية السعودية 2030 أحد محاور التعاون بين البلدين وأصبح التعاون التكنولوجي إحدى وسائل تحقيق هذه الرؤية التي تعتمد فيما تعتمد على اقتصاد المعرفة.

لقاء العمالقة

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد مع مجموعة من كبار القيادات لشركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك بيل غيتس وإيلون موسك وأري إيمانويل، خلال توقفات سريعة في نيويورك وهوليوود ووادي السيليكون.

وفي مدينة نيويورك سيجتمع ولي العهد أولاً مع نخبة من قادة وول ستريت والأمم المتحدة، لمناقشة عدة ملفات على المستوى السياسي والاقتصادي.

وفي سياتل سوف يتوقف ولي العهد للالتقاء مع بيل غيتس نهاية الشهر الجاري قبل أن يتوجه إلى هوليوود، حيث يلتقي بعض رجال الأعمال هناك.

اهتمام غوغل وآبل بزيارة ولي العهد

وفي مطلع الشهر المقبل سيتوجه ولي العهد إلى وادي السيليكون للاجتماع مع قادة غوغل وأبل وهما الشركتان الأكبر اللتان تتنافسان على حصة من السوق السعودي ضمن العديد من شركات التقنية العالمية.







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