من التحرير للتأثير.. كتاب متخصص عن مهارة التحرير الإعلامي

المواطن- الرياض

يطل في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام 2018، كتاب متخصص عن الصناعة الإعلامية وكتابة وإنتاج المحتوى الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي.

ويقدم المؤلف إبراهيم عبدالله الروساء في كتابه من التحرير إلى التأثير، ثلاثة فصول: الفصل الأول عن القراءة، والفصل الثاني عن الكتابة، والثالث وهو لب الكتاب عن التحرير الإعلامي.

ويطرح المؤلف الروساء مشكلة الثورة التقنية الحديثة وأثرها على التحرير الصحفي وجاء في المقدمة “لا ريب أن لغات التقنية والبرمجة أظهرت خللًا في الكتابة والتحرير ودفعت غير المختصين إلى واجهة الكتابة وألزمتهم الحياة العصرية أن يصبحوا منتجي محتوى”.

ويكشف إبراهيم الروساء في كتابه طفرة في فكرته من بين سائر الكتب المؤلفة في ذات التخصص التي تدور حول صناعة محتوى؛ إذ يقرّب التقني من مجال الإعلام ويقرّب الإعلامي من مجال التقنية، ويركز على مجال الصناعة أكثر من التشخيص ويسلط الضوء على كيفية إبداع المحتوى الرقمي”.

وابتغى الكتاب ثلاث درجات للصعود من التحرير إلى التأثير وهي بمثابة الأركان والأساسات المهمة لبناء أي محتوى مكتوب أو مقروء أو مسموع.

وتبدأ الدرجة الأولى -الفصل الأول- بالقراءة وهي مرحلة التأسيس والبناء وتكوين المخزون الثقافي وزيادة الحصيلة العلمية والمعرفية والفكرية وصولًا لمرحلة الكتابة التي تترجم الحصيلة القرائية، وهي انعكاس للمرحلة الأولى ونتيجة لها وصولًا للدرجة الثالثة وهو التحرير الإعلامي بهدف صنع محتوى إبداعي بمساعدة مهارات وأدوات وخطوات.

ويكشف الكتاب مجموعة من الأدوات والمهارات، ومنها مهارة استخدام غوغل للمحررين وبناء المادة الإخبارية الرقمية وأنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني والخصائص الفنية للإعلام الإلكتروني والخصائص التحريرية الحديثة ومهارة الاختزال الصحافي، واستخدام محركات البحث للصحافيين وصناعة العناوين باحترافية وخطط الإقناع الإعلامي وغيرها من الأبواب المهمة لكل المشتغلين في العلاقات العامة والإعلام والتسويق.

ويمكن الحصول على الكتاب من خلال زيارة جناح المجلة العربية في ركن A33.







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