من هما الفائزان بالسيارتين في مباراة الفيصلي والاتفاق؟

المواطن - محمد سمعة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن الفائزين بالسيارتين في مباراة الاتفاق والفيصلي، في إطار لقاءات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر “تويتر” أسماء الفائزين بالسيارتين، وهما “ممدوح المادح وسامي القيسي”.

وكانت مباراة الاتفاق والفيصلي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سيواجه نادي الاتفاق فريق الهلال في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 9 مارس الجاري، بينما سيواجه الفيصلي نادي الفتح يوم السبت المقبل.

يتواجد الاتفاق في المركز التاسع بدوري المحترفين برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثالث في الدوري برصيد 34 نقطة.

يسعى الاتفاق بقيادة مدربه السعودي سعد الشهري إلى تحقيق نتائج إيجابية لإنهاء الموسم في مركز جيد بدوري المحترفين.







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