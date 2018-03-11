من هو مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي الجديد؟

المواطن - محمد سمعه

فاز مسلي آل معمر برئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم، وذلك بالتزكية من قبل مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين.

وعُين مسلي آل معمر لرئاسة رابطة دوري المحترفين بدلًا من الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويملك مسلي آل معمر سيرة ذاتية مميزة حيث حصل من قبل على ماجستير تسويق واتصال من جامعة مانشستر الإنجليزية، كما سبق له نيل ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي ISDE بمدينة مدريد الإسبانية.

كما يملك مسلي آل معمر خبرة جيدة في مجال الإدارة الرياضية، حيث عمل في إدارة التسويق في نادي مانشستر يونايتد، كما يملك خبرة 15 عامًا في قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرياضي.

نال كذلك مسلي آل معمر من قبل بكالوريوس في الإدارة المالية في جامعة البترول والمعادن.

وجاء تعيين مسلي آل معمر لرئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك لعدم قدرة الدكتور عادل عزت على تولي منصب رئاسة الرابطة مع رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على تهنئة مسلي آل معمر، وذلك بعد فوزه بمنصب رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن المنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين أصبحت نارية، وذلك بعد خسارة نادي الهلال من فريق الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف بالأمس، كما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي برصيد 48 نقطة.







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