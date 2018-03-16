من يحسم المواجهة رقم 20 بين الأهلي والرائد بالدوري السعودي؟

المواطن – الرياض

يحل فريق الأهلي، مساء اليوم، ضيفًا على الرائد في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وستحمل المواجهة رقم 20 في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما في تاريخ دوري المحترفين، والتي سيحاول كل فريق حسمها لصالحه.

ويحاول الأهلي مواصلة سلسلة انتصاراته على حساب المنافس، وتحقيق الانتصار السادس عشر له على الرائد، وتأكيد تفوقه عليه في الموسم الحالي بعدما نجح في تحقيق الفوز في الدور الأول بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم ينجح الرائد في عبور الأهلي إلا في مناسبتين فقط؛ لذا فإنه يحاول لتحقيق الانتصار الثالث له في تاريخ مواجهاته بالمنافس، بالإضافة إلى الثأر للهزيمة التي مني بها في الدور الأول، ومحاولة الهروب من منطقة الخطر؛ حيث إنه يمتلك في رصيده 20 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

وانتهت مباراتان جمعت بين الفريقين بالتعادل كان آخرها عام 2013 عندما خيم التعادل السلبي وقتها على المواجهة التي جمعت بينهما.

وشهدت المباريات التي جمعت بين الفريقين تسجيل 66 هدفًا، حيث تمكن الأهلي من إحراز 44 هدفًا، فيما سجل الرائد 22 هدفًا فقط.







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