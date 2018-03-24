مواعيد رحلات الخطوط السعودية من الرياض وجدة إلى موسكو تزامنًا مع المونديال

المواطن- الرياض

أتمت الخطوط السعودية- الناقل الوطني للمملكة- جدولة رحلاتها المباشرة بين كل من الرياض وجدة وبين موسكو والمقرر تسييرها اعتبارًا من 12 يونيو المقبل تزامنًا مع انطلاق فعاليات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني السعودي، وأصبحت الرحلات متاحة للحجز سواء عن طريق برنامج عطلات السعودية عبر الموقع (هنا) أو من خلال موقع “السعودية” (هنا)

“السعودية” ستسير رحلة مباشرة يوميًّا بين المملكة وموسكو اعتبارًا من 12 يونيو المقبل، وذلك عبر طائراتها الحديثة من طراز B777-300ER بدرجتي رجال الأعمال والضيافة.

وحرصًا من الخطوط السعودية الناقل الرسمي للكرة السعودية والمنتخب الوطني السعودي على توفير أفضل الخدمات لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب في المونديال فقد أطلقت عبر برنامج “عطلات السعودية” عدة باقات متنوعة تتضمن تذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها كل من يرغب متابعة المنتخب الوطني وأفضل النجوم والمنتخبات العالمية في المونديال من قلب الحدث.

كما تم تأمين رحلات المواصلة الداخلية في روسيا إلى كل المدن المستضيفة لمباريات المونديال بالتعاون مع شركاء الخطوط السعودية في تحالف سكاي تيم الدولي، وستتاح الفرصة لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب الوطني ومتابعة منتخبات ونجوم الكرة العالمية أثناء المونديال عبر رحلات يومية وبرامج استضافة تتضمن باقات متنوعة تناسب شرائح ورغبات الجماهير.

يُذكر أن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا سوف تنطلق يوم 14 يونيو المقبل بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ومنتخب روسيا (المستضيف).

ولحجز الباقات إلى موسكو لحضور نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الرجاء زيارة الموقع هنا أو الاتصال على الرقم : 920033136

جدول الرحلات المباشرة من وإلى موسكو من 12 يونيو إلى 27 يونيو

رقم الرحلة المغادرة من الرياض الوصول إلى موسكو زمن الرحلة الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد SV275 03:40 09:35 5 ساعات و 55 دقيقة المغادرة من موسكو الوصول إلى الرياض SV276 12:10 18:20 6 ساعات و 10دقائق

رقم الرحلة المغادرة من جدة الوصول إلى موسكو الاثنين، الأربعاء، السبت SV277 07:05 12:30 5 ساعات و 25 دقيقة المغادرة من موسكو الوصول إلى جدة SV278 14:30 20:15 5 ساعات و 45 دقيقة

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