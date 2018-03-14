مورينيو يواجه خطر الرحيل عن مانشستر يونايتد لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بعد الخسارة من نادي إشبيلية الإسباني بنتيجة هدفين لهدف في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بالأمس الثلاثاء.

ويواجه المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، خطر الإقالة والرحيل عن مانشستر يونايتد وذلك بعد تصريحاته الغريبة، التي أكد فيها أن خروج اليونايتد من دوري أبطال أوروبا ليس بشيء غريب.

ويذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعادل في مباراة الذهاب مع نادي إشبيلية في إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق كبير من اللاعب دافيد دي خيا حارس مرمى اليونايتد.

وتألق اللاعب الفرنسي من أصول تونسية وسام بن يدر، حيث سجل هدفين لفريق إشبيلية في شباك نادي مانشستر يونايتد في مباراة كانت أقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

ولم ينجح مانشستر يونايتد في الوصول إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013-2014 حيث ودع الشياطين الحمر المسابقة وقتها بعد الخسارة من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يحقق المدرب جوزيه مورينيو النتائج المنتظرة منه مع نادي مانشستر يونايتد حيث يعاني الشياطين الحمر كثيراً خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي على الرغم من تواجد الفريق في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد لم ينجح في إظهار قدراته والتألق مع الشياطين الحمر بالأمس في مباراة إشبيلية.

وكان اللاعب أليكسيس سانشيز انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من نادي آرسنال الإنجليزي في شهر يناير الماضي.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد سيركز خلال الفترة المقبلة على البقاء في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وذلك من أجل التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا في العام المقبل.







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