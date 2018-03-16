موسكو تفتح التحقيق في قضية تسميم الجاسوس الروسي

المواطن - متابعة

أعلنت روسيا، اليوم، فتح التحقيق في قضية تسميم الجاسوس المزدوج، وذلك بعد عدة اتهامات وُجهت لها بالوقوف وراء تسميم الجاسوس وابنته.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد أشار اليوم إلى أنَّ روسيا هي من قادت هجوم غاز الأعصاب الذي تسبب في تسميم الجاسوس الروسي سرجي سكريبال، وابنته.

كما اتهمت رئيسة وزراء انجلترا منذ أيام موسكو بأنها وراء تسميم الجاسوس الروسي، مشيرة إلى أنَّ حكومتها ستجمد أصول الدولة الروسية الموجودة في بريطانيا، وذلك بعد أن استخلصت بريطانيا مسؤولية روسيا عن عملية تسميم سيرجى سكريبال في بريطانيا.

فيما رد مسؤول بالكرملين، اليوم على هذه الاتهامات قائلًا: إنَّ اتهام بريطانيا لبوتين بالتورط في تسميم الجاسوس الروسي “صادم ولا يمكن التسامح معه”.







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