موشن جرافيك “المواطن”.. اللقاءات المكثفة لولي العهد في واشنطن

المواطن- الرياض

قدم موشن جرافيك “المواطن” حصاد 48 ساعة من اللقاءات المكثفة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في واشنطن.

وفي اليوم الأول 20 مارس، كان الاجتماع الأول في البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تم مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.

أما الاجتماع الثاني في الكونجرس، التقى ولي العهد بزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل ورئيس مجلس النواب بول رايان، كما التقى الأمير محمد بن سلمان عددًا من النواب والسياسيين.

وأكد اللقاء أهمية التعاون ضد التطرف الإيراني.

وكان الاجتماع الثالث في مقر السفارة السعودية لدى واشنطن، والتقى ولي العهد مستشار ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

وفي اليوم الثاني 21 مارس، تم 3 اجتماعات في مقر إقامة ولي العهد بواشنطن، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان أعضاء من مجلس النواب الأميركي وعلى رأسهم ويل هيرد وجورج هولندج ومايك جالايجر من الحزب الجمهوري.

ثم لقاء أعضاء من مجلس النواب الأميركي وعلى رأسهم براندن بويل من الحزب الديموقراطي.

وفي سياق المتصل، الاجتماع الثالث كان مع الشركات بوينج وريثيون ولوكهيد مارتن وجينرال دايانامكس”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :