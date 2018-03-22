موشن جرافيك المواطن.. لقاء ولي العهد والرئيس الأميركي.. صداقة عظيمة وعلاقات قوية

الموطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن“، بالموشن جرافيك، الضوءَ على الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكان ولي العهد قد أكد، خلال اللقاء، أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة علاقة قديمة، مضيفاً نحن أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أكثر من 80 عاماً تجسد التحالف بين البلدين والاهتمام العميق بهذه العلاقات سياسياً واقتصادياً وأمنياً وفي الكثير من المجالات.

كما أكد ولي العهد العمل على تقوية جذور الصداقة الممتدة لأكثر من 80 عاماً مع أميركا.

بدوره أشاد ترامب بالصداقة العظيمة مع الأمير محمد بن سلمان، وأكد ترامب أن العلاقات مع المملكة أفضل من أي وقت مضى.

وثمَّن ترامب دور السعودية في مكافحة الإرهاب والتصدي لمموليه.

يذكر أن المملكة تسعى لشراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة، وفقاً لخطة استثمار تصل لمائتي مليار دولار بين البلدين.

وتشهد زيارة ولي العهد جدول أعمال مكثفاً يؤسس لعهد جديد للسعودية، عنوانه الانفتاح والحوار والتحالف الذي يحمي المصالح المتبادلة.







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