موشن جرافيك “المواطن”.. مجلس الشراكة الاستراتيجية يؤسس لعهد جديد من العلاقات السعودية البريطانية

المواطن - لندن

شهد مقر الحكومة البريطانية بداونينغ ستريت، الأربعاء الماضي تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية، لتعزيز العلاقة بين الرياض ولندن بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وأعضاء مجلس الوزراء البريطاني.

ويعكس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني،قوة العلاقة المستمرة بين السعودية وبريطانيا.

وتعتبر السعودية وجهة مهمة للشركات البريطانية، حيث يوجد نحو 200 مشروع مشترك تقدر قيمتها بنحو 11.5 مليار جنيه إسترليني، وتشمل البنك البريطاني (HSBC، وMarks & Spencer و Jaguar Land Rover) وغيرها.

وتجاوزت العلاقات التجارية السعودية البريطانية في الخمس سنوات الماضية، ما قيمته 2.3 مليار مليار جنيه إسترليني، وقدر التبادل التجاري في البضائع والخدمات بحوالى 9 مليارات جنيه إسترليني في العام 2016.

وتأمل المملكة أن تكون الشركات البريطانية قادرة على الاستفادة من التغيرات العميقة التي تحدث، بعد إتمام مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولدى السعودية ثالث أسرع سوق في النمو للصادرات والواردات البريطانية، وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك فرصٌ ضخمة لبريطانيا نتيجةً لرؤية 2030.









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