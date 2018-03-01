موظف بطيران ناس يفوز بمسابقة الأجسام الغريبة حول الطائرة

المواطن- الرياض

حقق تركي الحربي، منسق محطة طيران ناس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الفوز في مسابقة الأجسام الغريبة حول الطائرة، والتي نظمها مطار الملك خالد الدولي وشارك فيها جميع المشغلين والجهات العاملة في المطار.

وقد كانت المسابقة تحت رعاية مدير مطار الملك خالد الدولي، المهندس سليمان الطريف، والذي سلّم الجائزة لموظف طيران ناس الفائز بالمسابقة.

وبدوره كرم طيران ناس، الكابتن منصور الحربي، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران ناس تركي الحربي نظير فوزه بهذه المسابقة وحسن تمثيله طيران ناس.

وتأتي المسابقة في إطار التوعية بمخاطر الأجسام الغريبة في ساحة الطيران، وضرورة نظافتها من كل ما قد يشكّل خطرًا على سلامة الطائرات وعمليات الطيران. إذ تتسبب الأجسام الغريبة سنويًا بخسائر كبيرة لشركات الطيران، وتشكّل تهديدًا لأمن وسلامة الطيران والطائرات.

وعلّق الكابتن منصور الحربي بقوله: “نفخر في طيران ناس بالكفاءات السعودية الشابة أمثال تركي الحربي والذين يمثلون طيران ناس، ونعمل معهم كفريقٍ واحد لنحقق لهم ما يحتاجون من أجل بيئة عملٍ صحية نسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين مع طيران ناس.

وأضاف الحربي ” أوجه شكري وتقديري لمنسوبي مطار الملك خالد الدولي ممثلًا بالمهندس سليمان الطريف على هذه المبادرة التي ستساهم في رفع الوعي وجعل ساحة الطيران آمنة ونظيفة”.







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