موعد صرف الدفعة الخامسة من دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون حلول شهر إبريل بفارغ الصبر للحصول على الدعم المستحق للدفعة الخامسة من حساب المواطن ، لمن استكملوا شروط الاستحقاق والأهلية.

وأعلن حساب المواطن ، في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع يوم الأحد 11 من الشهر الجاري، 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر مارس الجاري.

التسجيل مستمر

يذكر أن التسجيل مستمر للدفعة السادسة في حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) .

ويستمر التسجيل حتى موعد استحقاق الدفعة الخامسة، كما هو متبع في برنامج حساب المواطن، وكما تم خلال الدفعات السابقة.

بيانات وإحصائيات

وحصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في رابع دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وبلغت قيمة إجمالي الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع قرابة الـ8.5 مليار ريال.

موعد التظلم

يذكر أن برنامج حساب المواطن أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

أهداف حساب المواطن

ويأتي برنامج حساب المواطن ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.







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