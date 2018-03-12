ميزة جديدة من واتساب لمنع الإحراج

المواطن - متابعة:

أضاف تطبيق واتساب تعديلًا جديدًا، على خاصية “حذف الرسائل المحرجة”، إذ سمح بوقت أطول لحذف الرسائل التي تحمل محتوى يرغب مرسلها في حذفه عقب إرساله بالخطأ.

وأجرى واتساب هذا التعديل، بعدما أصدر قبل شهور خدمة حذف الرسائل المحرجة خلال مدة سبع دقائق فقط، غير أن الميزة لا تعمل دائمًا كما يرغب مستخدمو التطبيق، لا سيما مع الأشخاص الذين يتلقفون الرسائل بسرعة.

ووفقًا لما ذكره حساب “وابيتا إنفو”، على “تويتر”، فإنه أصبح بمقدور مستخدمي “واتساب” حذف الرسائل لمدة أطول مما كان محددًا سابقًا، حيث إن التحديث الجديد من واتساب يسمح بحذف الرسائل خلال ساعة و8 دقائق وست عشرة ثانية.

وكان موقع “Next web” قد أجرى تجربة في وقت سابق على الرسائل التي يتم حذفها على تطبيق “واتساب”، ونتج أنَّ الرسائل المقتبسة في دردشات المجموعة، أو دردشة خاصة، لا تزال تظهر في علامات الاقتباس حتى بعد محوها، لكن الميزة الجديدة أنهت المشكلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :