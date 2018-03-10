نائب مدير الأمن العام يرعى سباق الفروسية بميدان الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض:

أشاد نائب مدير الأمن العام، اللواء غرم الله بن محمد الزهراني، بالعناية التي يوليها مسؤولو حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لرياضة الفروسية، مبيناً أنها تعد من أحد الرياضات الأصيلة التي ورثها الآباء عن الأجداد وورثوها للأبناء.

جاء ذلك أثناء رعاية نائب مدير الأمن العام، لسباق الفروسية في شوطه السابع، على كأس الأمن العام، الذي شهد تنافساً قوياً للفوز بجائزته، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز، مساء اليوم السبت ١٠/ مارس/ ٢٠١٨.

وأعرب اللواء الزهراني، عن تشرفه برعاية هذه المناسبة نيابة عن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، كما أعرب عن سروره بما وصلت إليه هذه الرياضة، من تقدم كبير، وقدم شكره إلى مُلاك الخيل على اهتمامهم بتطوير هذه الرياضة والمشاركة بفعالية في مختلف المنافسات.

وأضاف أنَّ “ذلك ليس مستغرباً عنهم، لكون الفروسية جزءاً أصيلاً من موروث هذا البلد وتاريخه المشرف الحافل بالإنجازات، والانتصارات منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن”.

وأردف أنَّ الخيل كما قال صلى الله عليه وسلم “معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”، وهي رمز القوة والأصالة، وعلى صهواتها وحد المؤسس، هذا الوطن العظيم تحت راية التوحيد يرفل بثوب الأمن والعز.







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