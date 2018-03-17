نائب وزير الشؤون الإسلامية: معرض الكتاب مسرح للفكر والثقافة والتواصل

المواطن - الرياض:

أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، أن معرض الرياض الدولي للكتاب تعدى مرحلة عرض الكتب، ليكون مسرحًا للفكر والثقافة والتواصل.

وقال الوزير: لفت انتباهي خلال جولتي التي قمت بها في المعرض الفعاليات الثقافية المصاحبة، حيث وجدت ما تحمله من فائدة للشباب والفتيات.

وأضاف أنَّ سبب اختياري معرض الرياض الدولي للكتاب لتوقيع كتابي “تشخيص الصحوة “، كونه موجهاً في المقام الأول لشباب المملكة، ولكي يستفيدوا منه في تفادي أخطاء الماضي، ومعالجتها والوصول ببلادنا إلى طموح القيادة وولاة الأمر.

وأردف أنَّ: الكتاب جاهز منذ فترة وطُلب مني في معارض دولية أخرى، إلا أنني رأيت إرجاءه إلى معرض الرياض.

وتابع الدكتور السديري: يرصد الكتاب فكر الصحوة الحركية التي غزت العالم العربي والإسلامي خلال المائة سنة الماضية، موضحاً أنه تناول في الفصل الأول والمعنون بـ “التفسير السياسي أو المصلحي للدين” الجذور الفكرية لهذه الصحوة وكيف نشأت، وما هي نقطة الافتراق عن الفكر الإسلامي الوسطي، وبداية الانحراف لهذه الجماعات.

وزاد قائلًا: تحدثت في الفصل الثاني عن الأفكار الصحوية وكيف جاءت إلى المملكة واستطاعت أن تتغلغل في أوساط الشباب السعودي عبر 50 سنة ماضية، وكذلك كيف استطاعت أن تعمل وآليات عملها وتتحرك خلال الأزمات التي مرت بها المملكة.

وعرج خلال حديثه عن مشاركة جناح الوزارة في المعرض، موضحًا أن الوزارة تشارك سنويًا في المعرض بهدف التوعية والإرشاد وتوزيع الكتاب الشرعي وتعريف الجمهور بالتقنيات الحديثة التي تستخدمها الوزارة في نشر الوعي لدى فئات المجتمع بشكل عام.







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