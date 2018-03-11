نادي الاتحاد صنع هذا الرقم السلبي بعد ثلاثية النصر

المواطن - محمد سمعة

تعرض نادي الاتحاد لخسارة قاسية من فريق النصر بثلاثية مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا سعى إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل تحسين مركزه في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وخلال آخر 5 مباريات لفريق نادي الاتحاد في الدوري السعودي، حقق العميد نتيجة مخيبة للغاية، تمثلت في التعادل في 3 مباريات والخسارة في 3 مباريات ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد مع الأهلي والقادسية والفتح بدون أهداف في 3 جولات متتالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي آخر 3 جولات خسر نادي الاتحاد من فريق الشباب بثلاثية دون رد، كما خسر من نادي التعاون بخماسية مقابل هدفين، وخسر بالأمس من نادي النصر بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ فريق النصر مباراته أمام نادي الاتحاد بقوة كبيرة، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول برأسية متقنة من اللاعب برونو أوفيني.

لكن نادي الاتحاد عاد إلى المباراة عبر اللاعب عبدالعزيز العرياني، قبل أن يتمكن كل من عبدالمؤمن جابو ومحمد فوزير من تسجيل الهدفين الثاني والثالث للعالمي في شباك نادي الاتحاد.

وكان اللاعب التونسي أحمد العكايشي مهاجم نادي الاتحاد تعرض لانتقادات قاسية في الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب هبوط أدائه الفني، بالإضافة إلى إهداره الكثير من الفرص.

ويذكر أن نادي الاتحاد سيواجه في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الاتفاق يوم السادس من إبريل المقبل.

يسعى نادي الاتحاد خلال المباريات المتبقية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى تحقيق نتيجة إيجابية؛ وذلك من أجل إنهاء الموسم في مركز جيد ببطولة دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة.

يستعد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا للرحيل عن نادي الاتحاد بعد نهاية الموسم الحالي.







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