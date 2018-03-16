نادي الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط لهذا السبب!

المواطن – مروة نبيل

أصبح نادي الزمالك مُهددًا بفقدان 6 نقاط من رصيده في منافسات الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، الأمر الذي قد يُبعده عن المراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية الموسم الرياضي المقبل.

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يُطالبه بضرورة سداد المستحقات الخاصة بلاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، الكاميروني ألكسيس موندومو، الذي رحل عن القلعة البيضاء في عهد ممدوح عباس الرئيس الأسبق.

وحصل لاعب نادي الزمالك السابق، الكاميروني ألكسيس موندومو، على حُكم حينما كان الإيطالي مازيلي، محاميًا للقلعة البيضاء، وحُكم له بمليوني و150 ألف دولار، وتقدم نادي الزمالك بعد ذلك باستئناف عقب تولي مرتضي منصور، الرئاسة وتم تخفيض المبلغ لـ950 ألف دولار.

ويتولى ملف ألكسيس موندومو، ثنائي نادي الزمالك عضو مجلس الإدارة، هاني زادة، ونصر عزام، مستشار المجلس للشؤون القانونية.

وطالبت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسداد المبلغ الخاص باللاعب الكاميروني ألكسيس موندومو، خلال مدة أقصاها 90 يومًا، وإلا ستتعرض القلعة البيضاء إلى عقوبات، أولها خصم 6 نقاط من رصيده في الدوري المصري لكرة القدم.

وفي حالة عدم سداد نادي الزمالك العقوبة المالية، ستتم مضاعفة العقوبات المالية الموقعة على القلعة البيضاء، وقد تصل إلى هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأدنى.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بـ54 نقطة.







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