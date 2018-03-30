نتائج قدرات قياس تتصدر أسئلة المواطنين.. تعرف على موعدها

المواطن - الرياض

نشر حساب المركز الوطني للقياس في تويتر عن أكثر الأسئلة التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي، ليكشف عن أن أكثر الأسئلة كانت عن النتائج.

السؤال الأول: متى تعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية؟

يجري في الوقت الحالي تصحيح وتحليل وتدقيق الإجابات، وستعلن النتائج في 16-7-1439هـ.

رابط معرفة النتائج: (اضغط هنا)

السؤال الثاني: كان لدي اختبار محوسب ولم أحضر للاختبار، هل يمكن التسجيل من جديد؟

نعم، يمكنك الدخول والتسجيل من جديد بعد مرور 48 ساعة على الاختبار السابق.

السؤال الثالث: تخصصي علمي وتم التسجيل في اختبار القدرات العامة تخصص النظري ما العمل؟

نرجو حذف تسجيلك، وتعديل التخصص في ملفك ومن ثم التسجيل من جديد.

السؤال الرابع: كم عدد فرص اختبار القدرات العامة المحوسب؟

الحد الأعلى لدخول اختبار القدرات العامة المحوسب حاليا هو مرتين فقط.

السؤال الخامس: كيف أستطيع إصدار بطاقة البصمة في اختبار القدرات العامة للجامعيين؟

لا يوجد إصدار بطاقة البصمة في الاختبار، ويمكنك الدخول بأحد الإثباتات الآتية: “بطاقة الأحوال أو جواز السفر + صورة من كرت العائلة، أو البطاقة الجامعية التي تحمل صورتك، والسجل المدني، على ألا تكون منتهية الصلاحية أكثر من 3 سنوات.







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