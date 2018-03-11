نجم الفيحاء حقق هذا الإنجاز بعد نهاية الجولة الـ24 بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

حافظ اللاعب التشيلي روني فيرنانديز، مهاجم نادي الفيحاء، على صدارته لهدافي الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر أن روني فيرنانديز يتواجد في صدارة هدافي دوري المحترفين برصيد 12 هدفًا.

ويتواجد عمر السومة مهاجم الأهلي في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، بينما يتواجد محمد السهلاوي في المركز الثالث بـ10 أهداف.

ويحتل اللاعب التونسي أحمد العكايشي المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 أهداف، بينما يتواجد اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا في المركز الخامس برصيد 10 أهداف.

يذكر أن اللاعب روني فيرنانديز سجل آخر أهدافه مع نادي الفيحاء ضد نادي أحد في الجولة الـ18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يتواجد نادي الفيحاء في المركز السابع في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.

وكان نادي الفيحاء تعادل مع فريق الشباب بدون أهداف في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي بالأمس السبت.

يذكر أن نادي الفيحاء كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة من النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة دور الثمانية.

وكان الفيحاء قرر مد إعارته للاعب الكولومبي دانيلو أسبريا من صفوف نادي العين الإماراتي حتى نهاية الموسم المقبل.

سيواجه الفيحاء في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي فريق الرائد يوم الجمعة الموافق السادس من إبريل المقبل.







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