نظام فارس الخدمة الذاتية يحصد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المواطن - الرياض

رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى باسمه وباسم كافة منسوبي الوزارة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – على ما يوليانه للتعليم في المملكة من دعم ورعاية غير محدودين.

جاء ذلك في سياق حصول وزارة التعليم، ممثلة للمملكة العربية السعودية، على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2018م عن نظام “فارس – الخدمة الذاتية”.

وسُلِمت الجائزة في حفلٍ أقيم ضمن فعاليات القمة لهذا العام في جنيف اليوم، إذ تعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات النشاط الرئيس للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لدعم تحول الدول لمجتمع المعلومات ونشر المعلوماتية واستخداماتها وثقافتها في العالم .

وأوضح معالي نائب وزير التعليم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية (فارس) الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي أن هذا الفوز يعكسُ حجم الرعاية التي يحظى بها التعليم من لدن قيادتنا الحكيمة، ويوضّح مقدار الجهود التي بذلت منذ انطلاق هذا المشروع الوطني الرائد الذي حظي بدعم ورعاية من قبل معالي وزير التعليم كونه أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تأتي ضمن مبادرات الحكومة الإلكترونية بحيث يشمل كافة موظفي الوزارة الذين يبلغ عددهم أكثر من 750 ألف موظف ومعلم، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيقات وأنظمة التعاملات الإلكترونية وتوظيفها لخدمة العملية التربوية والتعليمية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات تطوير التعليم الدكتور يوسف العوهلي أن هذا التتويج الوطني يأتي كمؤشر لتوجه الوزارة نحو التحول الرقمي ورفع مستوى النضج للخدمات الإلكترونية، مضيفا ” ونحن نسعد ونشرف أن نكون شركاء للوزارة في هذه المسيرة الحثيثة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ونحو تيسير أعمال الوزارة والمستفيدين من خدماتها، ونحو نشر ثقافة التقنيات الرقمية وتهيئة كوادر المستقبل”، مقدمًا شكره وتقديره للوكالات والإدارات التي كان لها الدور الأهم في تحقيق هذه الإنجازات وعلى رأسها وكالة شؤون البعثات، والإدارة العامة للكوادر البشرية، وفريق العمل الذي ساهم في إعداد ملف الوزارة وتقديمه بالطريقة اللائقة .

يذكر أنّ مشروع فارس “الخدمة الذاتية” يعدّ من أهم ركائز مشروع التعاملات الإلكترونية في وزارة التعليم، إذ عملت الوزارة على بناء نظام متكامل يتيح للمستفيد الحصول على خدماته بكل يسر وسهولة سواء أكانت هذه الخدمات في الرواتب أو التقاعد أو المباشرات أو غيرها، كما أن مستوى تبني الموارد البشرية لمنظومة الأعمال الإلكترونية والقدرة على قيادة هذا التحول في زمن قياسي برهن على الجدية والتفاني لتنفيذ تطلعات قيادة الوزارة في تطوير الأعمال، وقد تسلّم الدكتور طلال مغربي المشرف العام على الخدمات الإلكترونية والمهندس هشام با ناصر مدير مشروع فارس الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة جنيف السويسرية.







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