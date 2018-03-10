هادي: دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية بات قاب قوسين أو أدنى

المواطن - متابعة

وجَّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محافظي صنعاء، عمران، ذمار وصعدة، بالنزول الميداني إلى مختلف الجبهات وحشد كل الإمكانيات البشرية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح هادي أن الخطوة تهدف لرفع معنويات المقاتلين وتوحيد الصفوف والعمل بيد واحدة لدحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بعد حالة الدمار والفساد التي قامت بها الميليشيا في كافة المؤسسات، وفقاً لما ذكرته وكالة “سبأ”.

وأكد الرئيس اليمني أن دحر الميليشيا والقضاء عليها بات قاب قوسين أو أدنى، وأن بناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد سينتصر لا محالة باعتباره مشروع كل أبناء اليمن وخيار التوافق والإجماع الوطني من أجل يمن عادل ومستقر.







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