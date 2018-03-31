هذا السبب يدفع الاتحاد لهزيمة الباطن غدًا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الاتحاد السعودي مباراة غاية في الأهمية ضد نادي الباطن غدًا الأحد، في إطار لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويرغب الاتحاد السعودي، بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نادي الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين في شهر إبريل المقبل.

ويملك الاتحاد السعودي سببًا رئيسيًّا سيجعله يقاتل بقوة للفوز على نادي الباطن غدًا، وهو الرغبة في الفوز بلقب كأس الملك بجانب الابتعاد عن تحقيق النتائج السلبية.

وكان الاتحاد السعودي فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 لقاءات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث هُزم من نادي الشباب بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وخسر نادي الاتحاد السعودي كذلك من فريق التعاون بخماسية مقابل هدفين، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وسقط نادي الاتحاد السعودي في فخ الخسارة أيضًا أمام فريق النصر بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي كان تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه على نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف يوم 23 فبراير الماضي.

وكانت مباراة الاتحاد السعودي ضد نادي الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، والذي سجل هدفًا جميلًا للعميد في المباراة المذكورة.

يأمل نادي الاتحاد السعودي في الفوز على الباطن والتأهل إلى المباراة النهائية، ثم الفوز على الفيصلي والذي أقصى النادي الأهلي بالأمس بعد الفوز عليه بهدف نظيف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :