هذا العامل يساعد الباطن في الفوز على نادي الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الباطن لخوض مباراة قوية ضد نادي الاتحاد في إطار لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستُقام مباراة الاتحاد والباطن في دور نصف النهائي بعد غد السبت على ملعب نادي الباطن.

وسيسعى أبناء المدرب الروماني ماريوس سيبيريا إلى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على العميد عن طريق استغلال الروح المعنوية غير الجيدة والتي يعيش فيها لاعبي الاتحاد بسبب نتائج فريقهم الأخيرة في الدوري السعودي.

وخلال آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لم ينجح نادي الاتحاد في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث حيث خسر الاتحاد في الجولة ال24 من فريق النصر بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن نادي الباطن يحتل المركز ال11 في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تأهل لدور نصف النهائي وذلك بعد فوزه على نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

بينما تأهل نادي الباطن إلى دور نصف النهائي وذلك بعد فوزه على نادي النصر بهدف نظيف يوم 22 فبراير الماضي.

ويتمنى الاتحاد أن يتألق ويهزم الباطن من أجل إرضاء جماهيره والتي تعيش حالة من الإحباط في الفترة الأخيرة وذلك بسبب نتائج العميد السلبية في الدوري السعودي.







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