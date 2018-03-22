هذا ما نجح الأهلي في تحقيقه خلال آخر جولتين من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تمكَّن النادي الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر جولتين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الأهلي قد هزم نادي القادسية في الجولة ال24 من عمر مسابقة الدوري بهدف دون رد سجله اللاعب معتز هوساوي في الدقيقة ال55 من عمر المباراة.

وفي الجولة ال18 والمؤجلة من عمر الدوري السعودي تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الرائد بثلاثية دون رد في مباراة شهدت عودة اللاعب السوري عمر السومة للتهديف من جديد بعد الغياب بسبب الإصابة.

ويذكر أن النادي الأهلي سيواجه المتصدر فريق الهلال في الجولة ال25 من عمر مسابقة دوري المحترفين يوم 7 أبريل المقبل.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على الهلال وذلك من أجل صدارة المسابقة وبفارق نقطتين عن نادي الهلال.

وكان الأهلي تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

يستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الأهلي حقق انتصارين وتعادلين في أول 4 جولات من عمر مرحلة دور المجموعات، حيث هزم نادي تراكتور الإيراني في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم فاز على نادي الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف.

وبعد ذلك سقط فريق الأهلي في التعادل مع الغرافة القطري بهدف لكل فريق في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.







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