هذا ما يتفوق فيه الهلال على حساب جاره النصر

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي الهلال في أن يفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، خلال الفترة المقبلة، وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًّا، برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ورغم تفوق نادي النصر صاحب المركز الثالث في عدد الأهداف المسجلة طوال الموسم وفي تحقيق النقاط في آخر 3 جولات من بطولة دوري المحترفين، لكن الهلال يتفوق على الزعيم في عدد النقاط؛ حيث يملك الهلال 52 نقطة، بينما يملك نادي النصر 40 نقطة في المركز الثالث.

وسيواجه نادي الهلال في الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري المحترفين فريق الأهلي يوم 7 إبريل المقبل، وفي الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري سيواجه الهلال نادي الفتح.

وكان مجلس إدارة الهلال قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الزعيم بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يذكر أن نادي الهلال كان قد خسر من نادي الريان القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت في قطر، وشهدت تسجيل ياسر القحطاني هدفًا مهمًّا للزعيم من ركلة جزاء.

وكان الهلال تعادل مع النصر بهدفين لكل فريق في الدور الثاني من الدوري السعودي، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.







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