هذا ما يحدث بعد اكتمال الطلب وقبول المرفقات في حساب المواطن

المواطن - الرياض:

أبرز برنامج حساب المواطن، اليوم، أنَّه بعد اكتمال الطلب وقبول المرفقات في مرحلة التسجيل، ينتقل الطلب إلى مرحلة دراسة الأهلية.

وأضاف حساب المواطن، أنَّه يقوم بإبلاغ المستفيدين بنتيجة الأهلية عبر رسالة نصية أو عن طريق حساباتهم.

يشار إلى أنَّ مستفيدي الدفعة الخامسة يرتقبون موعد إيداع مبالغ الدعم من حساب المواطن الثلاثاء المقبل، الموافق 10/ إبريل.

كما تجدر الإشارة إلى أنَّ، حساب المواطن لا يزال يستقبل شكاوى واعتراضات المواطنين الذين لم يصلهم الدعم في دورة الدفع الأخيرة فيما يتواصل التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لمن لم يسبق لهم التسجيل.







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