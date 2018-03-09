هذا ما يحدث عند رفض الاعتراض في حساب المواطن

المواطن - الرياض

التقدم باعتراض على عدم الأهلية أو التقدم بالشكوى على قيمة دعم حساب المواطن قد يأخذ اتجاهين، الأول أن يتم قبول الأمر وفي هذه الحالة تسير الأمور وفق ما هو معلن حيث يتم إعادة الصرف بأثر رجعي وفق القواعد المنظمة لذلك.

أما الاتجاه الثاني فهو أن يتم رفض الاعتراض وهنا يكون الرفض بناء على معلومات وبيانات يمتلكها برنامج حساب المواطن تبرر هذا الموقف.

وقالت خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن إنه في حال رفض الاعتراض يمكن للمتضرر إعادة تقديم الاعتراض خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض الذي تم رفضه.

وكشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المُسجلين للتأكد من توافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال اختلاف البيانات التي أدخلها المواطن عند التسجيل عن تلك المسجلة لدى الجهات الحكومية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

يُذكر أن البرنامج سيُودع الدفعة الرابعة للمستحقين، يوم الأحد المقبل الموافق 11 مارس، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.







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